Verweij blij met brons, maar boos op Nuis: ‘Hij had hier moeten staan’

,,Hij had hier gewoon moeten staan. Ik neem mezelf als voorbeeld. Ik heb twee jaar geleden bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen in een soortgelijke situatie gezeten. Ik had toen last van gordelroos en koorts. Ik kreeg toen ook geen tweede kans”, sprak de 29-jarige Noord-Hollander na zijn fraaie derde plek op de 1500 meter.

Met winnaar Thomas Krol en nummer twee Patrick Roest verdiende Verweij in principe een startbewijs voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen) en de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari). Nuis heeft als olympisch kampioen en wereldrecordhouder, zowel op de 1000 als 1500 meter, echter een verzoek ingediend om een aanwijsplek voor beide toernooien. Dat zou dan op de schaatsmijl ten koste kunnen gaan van Verweij.

,,Daarmee gaan we op voorhand niet akkoord”, zei de strijdbare routinier, die heel blij was met zijn derde plek. ,,Je moet gewoon doen wat je moet doen. Als Nuis zoveel kwaliteiten heeft dat hij een aanwijsplek verdient, had hij hier op 70 procent van zijn kunnen ook gewoon goede zaken kunnen doen.”

Verweij: ,,Voor mij is het heel simpel: de nummers één, twee en drie moeten gaan. Vorige week stond Nuis al op het ijs en dus had hij er hier nu ook moeten staan. Hoe ik dat weet? Nou, we stonden in Heerenveen op hetzelfde trainingsuur. Of ik moet het natuurlijk niet goed hebben gezien, maar volgens mij was het Nuis wel”, sprak Verweij met een flauwe glimlach.

Over zijn eigen optreden was Verweij, die vorig seizoen even afstand nam van het schaatsen, in elk geval zeer tevreden. ,,Ik heb de afgelopen zeven maanden hard getraind en ben nu weer terug op het podium. Het gaat elke week beter. Ik lig nu met brons bij de NK zelfs voor op mijn eigen schema.”