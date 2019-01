Verbij: rot voor Nuis, mooi voor mij

Nuis gediskwali­fi­ceerd: ‘Ik heb geen centimeter afgesneden, onmogelijk!’

16:39 Kjeld Nuis is op het EK sprint in Collalbo gediskwalificeerd na de eerste 1000 meter. De Nederlander reed een baanrecord (1.08.385), maar tikte daarbij ook een blokje aan in de bocht. De winst gaat daardoor naar teamgenoot Kai Verbij (1.08.970).