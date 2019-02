Verbij moet alleen Shinhama voor zich dulden op 500 meter

Shinhama's race verliep bepaald niet vlekkeloos. De 22-jarige Japanner maakte na zo'n 100 meter een flinke misslag, maar dat bracht hem niet van de wijs. De verschillen in de top bleken bijzonder klein. De eerste vijf eindigden binnen achttien honderdsten van elkaar met Verbij dus als eerste achtervolger. Op de eerste 1000 meter, later op zaterdag in Heerenveen, kan de Nederlander toeslaan. Hij veroverde twee weken geleden in Inzell de wereldtitel op deze afstand.



Hein Otterspeer, de Nederlands kampioen sprint, eindigde met 34.92 als zevende. Kjeld Kuis moest genoegen nemen met een negende plaats. Hij reed de 500 meter in 34.98. De 29-jarige Leidenaar is echter steker op de 1000 meter.



Verbij rijdt op de eerste 1000 meter in de laatste rit tegen Koelizjnikov. Om 17.07 staat die afstand op het programma.