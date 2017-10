Verbij is sneller dan zijn ploeggenoten van Plantina

Kramer schaatst opnieuw baanrecord uit de boeken in Inzell

17:08 Sven Kramer heeft voor de tweede keer deze maand een baanrecord in Inzell verbeterd. De Friese schaatser liet op de Duitse ijspiste op de 5000 meter een tijd noteren van 6.11,40. Daarmee was de negenvoudige wereldkampioen allround net iets sneller dan in februari 2013 toen hij op dezelfde locatie in 6.11,76 finishte.