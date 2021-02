Verbij grijpt wereldtitel 1000 meter, Krol gaat de mist in met valse start

Voor Verbij was het zijn tweede wereldtitel op de 1000 meter. Zijn eerste WK-goud op deze afstand behaalde hij in 2019. In 2017 veroverde hij brons. Verbij won in 2017 ook de wereldtitel op de sprintvierkamp.



,,Twee keer wereldkampioen, dat is toch wel mooi”, erkende hij. ,,De eerste keer was al lastig en de tweede keer was nóg lastiger. Ik had graag nog wat harder en ook foutloos willen rijden, maar mijn binnenbochten liepen niet. Daardoor raakte ik veel tijd kwijt. Ik ging misschien wel iets te scherp van start, ik stond een beetje teveel ‘aan’ eigenlijk. Maar goed, ik ben weer wereldkampioen, ik heb een mooie carrière”, besefte de wereldkampioen op de sprintvierkamp van 2017.