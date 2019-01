Van der Stelt sterkste vrouw op Weissensee

De 26-jarige fysiotherapeute uit Sassenheim was in de tocht over 200 kilometer op de Oostenrijkse Weissensee de sterkste van een kopgroep van zeven rijdsters.

In een lange sprint naar de finish troefde ze Manon Kamminga af. Ineke Dedden eindigde als derde. Van der Stelt was afgelopen zaterdag op het Open NK op de Weissensee nog tweede geworden. Ze is de opvolger van Anne Tauber, die dit keer de slag miste.



Van der Stelt was niet mee met de eerste vluchtgroep die al vroeg in de wedstrijd ontsnapte. Ze haakte wel aan in een groep achtervolgers die na 80 kilometer de aansluiting vond. Vijftien vrouwen begonnen aan het tweede deel van de race en die groep dunde uit tot de zeven schaatssters, die aan de finale begonnen. Chantal Hendriks en Kim Muusse probeerden nog te weg te komen, maar kregen geen ruimte. Waarna Van der Stelt het kon afmaken in de eindsprint.