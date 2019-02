Van Beek en Beune naast Bowe op podium 1500 meter

Bowe nam de leidende positie in het wereldbekerklassement van de 1500 meter over van Ireen Wüst. De olympisch kampioene op deze afstand had in de aanloop naar de WK afstanden in Inzell, die donderdag beginnen, geen trek in de wereldbeker in Hamar. Ook Antoinette de Jong ontbrak, om dezelfde reden als Wüst. Wijfje komt in Inzell als derde Nederlandse aan de start op de 1500 meter.