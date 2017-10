Uitslagen en programma NK afstanden

Koen Verweij is terug, ondanks ‘rommelachtige’ race

27 oktober Wie geloofde er nog in de kansen van Koen Verweij? Een jaar geleden beloofde hij, nadat hij terugkeerde na een periode die hij zelf wijdde aan ‘overtraindheid’, dat hij pas in het olympisch jaar goed moest zijn. Bij zijn eerste test, de 1500 meter op de NK afstanden, was hij ruimschoots te sterk voor concurrenten als Sven Kramer en Kjeld Nuis.