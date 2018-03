Tweede wereldbekerzege Leenstra op de 1000 meter

World Cup Primeur voor Otterspeer, podium op 500 meter oranje

14:12 Hein Otterspeer heeft vanmiddag voor de eerste keer in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd over 500 meter gewonnen. In Minsk sprintte de rijder van Team Lotto-Jumbo naar 35,06. Het hele podium was Nederlands: Jan Smeekens was één honderdste langzamer dan Otterspeer, Ronald Mulder weer één honderdste trager dan Smeekens.