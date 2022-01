Titelverdedigster Jutta Leerdam zegt op laatste moment af voor NK sprint

Jorrit Bergsma grijpt Nederland­se marathonti­tel na loodzware race

Jorrit Bergsma heeft in Alkmaar voor de tweede keer de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. De Friese stayer bleek in de eindsprint na een loodzware race over 150 ronden over de sterkste benen te beschikken. Mats Stoltenborg eindigde als tweede en Niels Overvoorde kwam als derde over de finish.

1 januari