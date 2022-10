Thomas Krol zoekt in de voorbereiding graag de grenzen op: ‘Soms moet je niet al te panisch doen’

Kjeld Nuis aast op snelheids­re­cord: ‘Met 99 kilometer per uur ben ik niet tevreden’

Kjeld Nuis moet na zijn succesvolle seizoen, met onder meer de olympische titel op de 1500 meter, nog één keer in actie komen. Daarna heeft de 32-jarige schaatser ongeveer een maand vakantie, waarin hij zegt ,,vooral even thuis te blijven”. ,,De maand in Peking was leuk, maar ook echt heel lang.” In Noorwegen staat eerst woensdag nog een nieuwe snelheidsrecordpoging op de schaats te wachten.

16 maart