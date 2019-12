Thomas Krol langer bij Jumbo-Visma

In de ploeg met veelwinnaars als Sven Kramer en Kjeld Nuis is hij gegroeid. Waar hij in eerste instantie moeite had op te boksen tegen de kampioenen speelt hij het spelletje nu op zijn manier mee. Ook op het ijs is het vertrouwen in eigen kunnen veel groter. In Polen stond hij onlangs voor de derde keer in zijn carrière op de hoogste trede van een wereldbekerpodium. Dit weekeinde hoopt hij daar in het Kazachstaanse Nur-Sultan een vervolg aan te geven. Tot op heden stond hij nog nooit op de Olympische Spelen. Daar moet in Peking verandering in komen.