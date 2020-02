Thijsje Oenema genas van kanker: ‘Ik begrijp nog steeds niet hoe ik het heb gered’

Door Pim Bijl



Als in 2013 iemand had gezegd dat haar Nederlands record op de 500 meter zeven jaar later nog zou staan, had ze diegene voor gek verklaard. Thijsje Oenema was 24 jaar, nog een schaatsleven voor zich. Dacht ze. ,,Ik kon beter”, zegt ze nu. ,,Ik was er heilig van overtuigd dat ik dat record makkelijk nog ging verbeteren. Het is er nooit meer van gekomen.”



Oenema kreeg kanker. Ze werd weggerukt uit het schaatsen. In de kracht van haar leven werd ze geconfronteerd met haar sterfelijkheid. Maar ze leeft nog. De gespreksthema’s tijdens het interview zijn zwaar. Alleen bespreekt Oenema ze opvallend vaak luchtig, vol humor. Geregeld lacht ze hardop, bijvoorbeeld als ze zegt: ,,Ik ben nogal jong gestopt.”