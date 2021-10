Thialf verrast met toptijden: ‘Wat wordt er nu al belachelijk hard gereden’

Door Lisette van der Geest



Ireen Wüst heeft in haar imposante carrière veel gezien en meegemaakt, maar toen ze gisteren op het ijs van Thialf stapte en rondkeek, dacht ze: ,,Oké, het is október. Wat wordt er al belachelijk hard gereden.” Rond de 1.55 op de 1500 meter, dat is wat ze gewend is van de snelsten in het voorseizoen, maar dat was voordat ze op de NK afstanden de een na de ander onder die tijd zag duiken. Na afloop bleek: de schaatsmijl is bij de vrouwen na jaren weer een afstand waar alles samenkomt.