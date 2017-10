Ter Mors voltooit trilogie, goudloos NK voor Wüst

Door Tim Reedijk



Wüst, die kampt met de naweeën van een buikspierblessure, behaalde zilver op de afstanden waarop ze regerend nationaal kampioen was, de 3000 en 1500 meter. De 31-jarige Brabantse sloeg uit voorzorg de 500 meter over, maar wist ook geen goud te halen op de 1000.



Lotte van Beek en Sanneke de Neeling plaatsen zich voor de wereldbekers met hun vierde en vijfde plaats in het klassement. Met name de vierde tijd van Van Beek is opvallend. In Sotsji pakte ze nog olympisch brons op de 1500 meter en goud op de ploegenachtervolging, maar een zware knieblessure en later de ziekte van Pfeiffer gooiden haar in een dal. Via het gewest Friesland wil ze deze winter alsnog op niveau komen voor een olympisch startbewijs. Na die op de 1500 meter kwalificeerde ze zich vandaag dus ook voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter.



Ter Mors, kopvrouw van Team AfterPay, liet dit weekend zien in uitstekende vorm te zijn. Ook dit olympische seizoen combineert ze de langebaan met het shorttrack. Op de langebaan lijkt het voorlopig goed te zitten. Nu is het zaak om die lijn door te trekken naar de wereldbekerwedstrijden en het Olympisch Kwalificatie Toernooi.