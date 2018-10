Ter Mors schaatst altijd met pijn: 'Het wordt elke dag erger'

Van Kerkhof in spanning voor zitting: 'Het is nu afwachten'

10 oktober Het nieuwe shorttrackseizoen staat op het punt van beginnen, maar Yara van Kerkhof uit Zoetermeer leeft er niet heel ontspannen naar toe. De winnares van zilver op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea is nog steeds in afwachting van de zaak die het mondiale antidopingbureau WADA tegen haar heeft aangespannen bij sporttribunaal CAS.