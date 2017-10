Ter Mors prolongeert nationale titel op 500 meter

Letitia de Jong (vierde in 39,29) en Janine Smit (vijfde in 39,37) verzekerden zich in Thialf eveneens van een startbewijs op de 500 meter bij de eerste vier wereldbekers van het olympisch seizoen. Voor Leenstra was het haar derde NK-medaille op de 500 meter. De Friezin behaalde eerder twee keer brons.



Ter Mors blikte met een goed gevoel terug op haar winnende race. ,,Een mooi begin van dit weekeinde, op naar de 1000 en de 1500 meter'', sprak de olympisch kampioene op de 1500 meter strijdlustig. ,,Ik heb geen topzomer achter de rug qua trainen. Dit was eigenlijk mijn eerste serieuze wedstrijd van het seizoen. Als je dan opent met een overwinning, geeft dat vertrouwen.''



Ter Mors bekende bij de NOS dat ze feitelijk nog altijd een knieblessure heeft. ,,Dat weten we, de klachten zullen waarschijnlijk nooit meer helemaal verdwijnen. Ik moet ermee schaatsen en gelukkig gaat dat nog hard genoeg. Sinds ik een paar jaar geleden overtraind ben geweest, blijft het in fysiek opzicht moeilijk voor mij. Het is steeds weer zoeken naar de juiste balans. Afgelopen zomer ben ik weer even over de streep gegaan. Daardoor kwam ik hier niet helemaal top aan de start. Ik moet gewoon zuinig zijn op mezelf. Met een minimale inzet een maximaal resultaat neerzetten en hopen dat we daarmee dit seizoen goed wegkomen.''