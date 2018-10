Ter Mors mist schaatsseizoen door knieoperatie

,,Ik leef geen dag zonder pijn en slaap soms nachten niet”, vertelt Ter Mors aan de NOS. ,,Op deze manier is het voor mij niet haalbaar om een seizoen te schaatsen. De trainingen zijn redelijk behapbaar ondanks de pijn, maar een wedstrijd is een ander verhaal.”



Ter Mors schaatst al sinds de WK afstanden van 2017 met pijn en had gehoopt zonder een operatie te kunnen herstellen. ,,Als ik volgend seizoen hard wil schaatsen, moet de operatie gewoon nu gebeuren. Anders help ik nog een seizoen om zeep.”