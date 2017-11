Ter Mors meldt zich geblesseerd af voor Stavanger

Zege op 3 km Antoinette de Jong bezorgt Nederland weer blosje op wangen

12 november Antoinette de Jong heeft de 3000 meter gewonnen bij de Wereldbeker in Heerenveen. In Thialf bezorgde ze het Nederlandse schaatsen weer een blosje op de wangen. De Oranje-equipe had bij de eerste World Cup van het seizoen nog geen afstand gewonnen.