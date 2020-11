Ter Mors: ‘Ik sluit de 5000 meter zeker niet uit’

Door Lisette van der Geest Ze gaat - met aardige marge - aan de leiding, maar de grote vraag na de eerste dag van het NK allround is: gaat Jorien ter Mors het toernooi ook uitrijden? ,,Ik kan niet 100 procent zeker zeggen dat ik ga rijden, maar ik ga ook zeker niet zeggen: ‘ik ga niet rijden’”, zegt ze in de tot coronaproof ingerichte perszone op de gebruikelijke publiekstribune van Thialf. Om een toespeling op een dag later, na de 5000 meter, lacht ze hard. ,,Als ik dan nog leef. Anders kunnen jullie naar het middenterrein komen als ik aan de beademing lig.”

Ter Mors is in principe een specialiste op de 1000 en 1500 meter, dat zijn de afstanden waarop ze olympisch goud won, daaraan besteedt ze doorgaans het gros van haar tijd. Maar allrounden is voor haar niet onbekend. Slechts twee keer eerder deed Ter Mors mee. Acht jaar geleden, toen ze nog officieel als shorttrackster door het leven ging, won ze bij haar debuut. In 2017 gaf ze na de eerste afstand ziek op.

Nu, in een seizoen waar de internationale wedstrijdkalender wordt gehinderd door de coronapandemie, is het toernooi voor Ter Mors een prikkel. Een manier om haar wereld te verbreden, in plaats van te versmallen. ,,Ik merk wel dat je soms zo in de overfocus raakt als dingen niet goed gaan. Dan blijf je daar een beetje in hangen. Nu kan ik er een soort van even uitstappen, even een andere focus, dat is soms wel goed.”