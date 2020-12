Ter Mors en Schulting samen met Leerdam naar WK afstanden na sterke 1000 meter

Het is nog niet zeker of Schulting zal deelnemen aan de EK sprint. Een week later staan de EK shorttrack op het programma in Polen en het is nog maar de vraag of ze de ‘bubbel’ in Heerenveen mag verlaten en in Gdansk dan zomaar kan instappen. Daarna zou Schulting zich weer in Friesland moeten voegen in de langebaanselectie voor de wereldbeker eind januari en de WK afstanden. Ze pakte zondag in Thialf ook al een WK-ticket op de 500 meter. Indien Schulting zich afmeldt voor de EK sprint, zal Ter Mors haar plaats innemen.