Ter Mors en Leenstra naar Spelen, Wüst zegt 'sorry' tegen De Jong

Letitia de Jong werd vierde, op eentiende van een seconde van haar vriendin Ireen Wüst: ,,Als ik er dan toch in de laatste rit door iemand uit wordt gereden, dan maar door Ireen. We hadden het er toevallig al over gehad, dat dit scenario zich zou kunnen voordoen. Ik besef het me niet, dat ik één tiende van de Spelen verwijderd ben. Maar het was een goede rit, ik kan mezelf niets verwijten. Hopelijk kan ik op de 500 meter ook meedoen om de tickets."|



Wüst zei na de race 'sorry' tegen De Jong (zie de video hieronder).