Tegenstrijdige gezichten na dag één van WK sprint

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest Op het middenterrein na afloop van de 1000 meter boog Japanner Tatsuya Shinhama zijn hoofd nadat hij zijn handen tegen elkaar drukte, met de vingers omhoog. Vervolgens tegen Kjeld Nuis, winnaar van de kilometer: ,,I love the way you skate.” Ja, dat vindt Nuis dus mooi, dat er onverwachts respect komt van buitenlandse concurrenten. Brede grijns: ,,Thanks man, jij reed ook wel een goeie.” Na mondiale kampioenschappen waar Nuis dit seizoen zijn zinnen op had gezet en dat eindigde in teleurstelling, was er vandaag in Thialf euforie. Op de kilometer domineerde Nuis, op de 500 meter werd hij negende, wat maakt dat hij in het tussenklassement van het WK sprint derde staat. ,,Ik ben blij dat ik nu mijn vorm laat zien”, zei hij na afloop. Ondanks wat schoonheidsfoutjes. Spottend, over zijn 500 meter waar hij in een bocht de blokken iets te dicht naderde naar zijn zin: ,,Ik dacht: laten we niet weer een Collalbootje doen.” Doelend op zijn diskwalificatie na het overschrijden van de lijn tijdens het EK sprint in januari. ,,De manier waarop ik nu reed, zo moet het zijn”, zei Nuis. In Inzell bij de WK afstanden waar hij twee weken geleden tot zijn teleurstelling als derde eindigde op de 1000 en op plaats vijf op de 1500 meter, reed hij ‘stroperig’. Niet soepel, naar eigen zeggen. Destijds wist hij de verklaring niet, zei hij in trainingen juist goed te rijden, alsof het schaatsen vanzelf ging. Nu: ,,Ik had er te veel druk opgelegd. Daarom ga ik nu ook niet zeggen dat ik morgen wil winnen. Dat ik voor goud ga. Dan maar een minder saaie opmerking, want voor je het weet sta ik weer gespannen als een soort hulk aan de start.”

Verbij: Het is klaar

Sip, maar volkomen realistisch deed Kai Verbij na afloop zijn verhaal. Hij had zich kort na zijn desastreuze kruising op de 1000 meter al neergelegd bij zijn nederlaag. ,,Het is klaar.” Zelfs het podium op dit WK sprint is niet meer haalbaar voor de Europees kampioen sprint en wereldkampioen op de 1000 meter. ,,Ik heb een topseizoen en had hier nog een mooi toernooi willen rijden, maar dat is niet gelukt.”



De middag in Thialf was nog zo goed begonnen voor Verbij. Op de 500 meter reed hij naar 34,72 en was alleen Tatsuya Shinhama nipt sneller. Maar op de 1000 meter ontbrak de scherpte, resulterend in een matige opening en een daardoor ook niet al te beste eerste ronde. Zo had zijn Russische tegenstander Pavel Koelizjnikov een groot gat geslagen. Zo groot dat de twee in elkaars vaarwater kwamen tijdens de kruising op 800 meter en Verbij genoodzaakt was in te houden.



,,Dat moest wel, anders zou ik ook nog eens gediskwalificeerd worden. Ik kon net niet voorlangs. Dus ik moest omhoog en daarna was het over. Einde toernooi. Dat is zeker balen. Ik zat er gewoon niet lekker in. Dat wil je niet, hoop je niet, maar het gebeurt wel.”



Verbij start morgen, maar naar het podium kijkt hij niet meer na zijn matige 1.09,21 op de 1000 meter. Hij is gezakt naar de negende plaats in het klassement. ,,Ik wil nog twee sterke races rijden om het toernooi nog enigszins positief te kunnen afsluiten.”