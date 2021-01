Ted-Jan Bloemen krabbelt op: ‘Je wordt moedeloos als je niet kunt doen wat je happy maakt’

Volledig Nederlands podium op 1000 meter, maar Golikova behoudt leiding in klassement

16 januari Angelina Golikova gaat bij de EK sprint in Heerenveen na de eerste dag aan de leiding in het klassement. De Russin, winnares op de 500 meter, wist op de eerste 1000 meter de schade te beperken. Ze reed met 1.14,67 de vierde tijd. Dat was net voldoende om aan kop te blijven.