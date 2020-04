Team Reggeborgh neemt afscheid van Verweij, Leerdam vertrekt zelf

De verjaardag van... Beorn Nijenhuis: ‘Ultieme vorm van social distancing voor mijn moeder’

2 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: oud-schaatser Beorn Nijenhuis (36), tweevoudig gouden medaillewinnaar op de NK afstanden in 2005 (1000 en 1500 meter). We stellen hem vier vragen.