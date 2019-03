Takagi slaat grote slag op 500 meter, Wüst en De Jong op podium

Prima uitgangspo­si­tie Roest na 500 meter, Kramer stelt teleur

21:22 Patrick Roest heeft zijn leermeester en rivaal Sven Kramer in een rechtstreeks duel verslagen op de 500 meter van de WK allround in Calgary. Roest pakte zilver in een persoonlijk record van 35.74. Alleen de Canadees Antoine Gélinas-Beaulieu was sneller: 35,53.