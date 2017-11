Takagi fluitend naar winst, Ter Mors en Van Beek op podium

Takagi was daarmee ruim de snelste van het veld. De Nederlandse vrouwen kwamen nog een beetje in de buurt. Jorien ter Mors moest met zilver genoegen nemen. De olympisch kampioene op deze afstand eindigde in de voorlaatste rit in een tijd van 1.55,44. Lotte van Beek behaalde brons met 1.56,34.



Ireen Wüst, die in een rechtstreeks duel met Takagi in de slotrit flink te kijk werd gezet, reed de vierde tijd (1.56,83). De 31-jarige Brabantse is nog niet in topvorm, mede door enkele fysieke klachten in de aanloop naar het olympische seizoen. Bij de NK afstanden vorige maand in Thialf won ze voor de eerste keer sinds 2008 niet één keer goud.



Ter Mors behaalde bij de NK afstanden de titel op de 1500 meter met een tijd van 1.54,93. De 27-jarige schaatsster uit Twente kon zichzelf zaterdag niet verbeteren. Mede daardoor kon Takagi (23) haar tweede wereldbekerzege op deze afstand binnenhalen.