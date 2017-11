Sven Kramer wil na ziekte 'gedegen' vijf kilometer rijden

Van Beek is terug, en precies op het juiste moment

11 november Lotte van Beek kon in februari van dit jaar amper de trap opkomen. ,,Mijn lichaam zei: 'tot hier en niet verder'. Dat was heel frustrerend om mee te maken'', blikte de 25-jarige rijdster van gewest Friesland terug nadat ze bij de wereldbeker in Thialf brons had veroverd op de 1500 meter.