Sven Kramer en Ireen Wüst melden zich af voor NK allround

Kramer, zesvoudig Nederlands kampioen, is niet fit genoeg om deel te nemen aan het toernooi in Thialf. Hij testte twee keer negatief testte op het coronavirus en was sinds dinsdag grieperig. Hij heeft na overleg met coach Jac Orie en de medische staf van Team Jumbo-Visma besloten om een streep te zetten door de titelstrijd. ,,Door de hele coronasituatie hebben we al niet veel wedstrijden op de schaatskalender dit jaar, dus ik had hier natuurlijk graag willen rijden”, zei Kramer. ,,Alleen doe ik dat niet ten koste van alles. Het moet wel verantwoord zijn.”