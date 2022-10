Suzanne Schulting mist kwalificatiewedstrijden vanwege bijholteontsteking

UPDATE / Video Historisch: in Winters­wijk kon er een paar uur op natuurijs worden geschaatst

Dankzij de nachtvorst van vannacht konden schaatsers in Winterswijk deze zondagochtend hun rondjes maken op 4 millimeter natuurijs. Uniek, want nooit eerder konden mensen op 3 april het ijs op. In de loop van de ochtend ging het dooien en was het alweer over met de ijspret.

3 april