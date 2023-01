Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer op EK even geen ploeggenoten: ‘Dan is het over mijn lijk’

Antoinette Rijpma-de Jong in Hamar op zoek naar vier goede afstanden: ‘Ik kan mezelf echt vermoorden’

Na winst in Collalbo (2019) en Heerenveen (2021) is Antoinette Rijpma-de Jong dit weekend in Hamar voor haar derde Europese allroundtitel. Een monoloog over de moeilijkheid van een goede vierkamp. ,,Voor mijn gevoel ben ik net een giraffe.”

7 januari