Sublieme Sablikova breekt wereldrecord 3000 meter uit 2006

Sablikova, dertiende op de 500 meter, doet door die prestatie opeens weer mee om de prijzen op het WK allround in Calgary. Ze staat halverwege het toernooi tweede in het klassement. De viervoudig kampioene kijkt op de 1500 meter tegen een achterstand aan van 2,88 seconden op titelverdedigster Miho Takagi. De 24-jarige Japanse rijdster moest op de 3000 meter genoegen nemen met de achtste tijd (4.00,16), maar reed eerder een ijzersterke 500 meter.



Antoinette de Jong bleef in het klassement derde, op 2,95 van de Japanse leidster. De Europees allroundkampioene gaf in haar race tegen Sablikova bijna 5 seconden toe op het wereldrecord. Ze reed met 3.58,25 nog wel de tweede tijd.



Ireen Wüst kwam niet verder dan de zesde plaats op de 3000 meter (3.59,79). De zesvoudig kampioene zakte naar de vierde plek, op 3,54 van Takagi. Carlijn Achtereekte staat na de eerste WK-dag op de vijfde plaats. Ze reed de vierde tijd (3.58,70) op de 3000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is.



Bekijk hier alle uitslagen en het programma van het WK allround in Calgary.