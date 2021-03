Sprintkampioen Otterspeer vindt nieuwe ploeg in aanloop naar Olympische spelen

In een toelichting zegt Otterspeer: ,,Ik was na die zeven jaar toe aan een nieuwe uitdaging en een frisse aanpak. Ik ben ooit ook begonnen bij Gerard van Velde en we hebben altijd goed contact gehouden.”



Volgens Otterspeer was het geen gemakkelijke keuze. ,,Ik heb er met veel mensen over gesproken en dit is voor mij de beste weg naar het olympisch podium. Ik heb fantastische tijden en successen bij Jumbo gekend, maar nu is het tijd voor een andere weg in mijn carrière. Ik volg mijn hart.”