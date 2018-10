Sprinters Hekman en Schouten winnen marathon Deventer

Door Ralph Blijlevens Op het kunstijs van De Scheg in Deventer maakten de mannen er een spannende race van. Omdat een week eerder in Amsterdam een groot deel van het peloton de strijd vroegtijdig moest verlaten nadat ze door een grote kopgroep op een ronde achterstand was gezet, lukte het zaterdagavond niemand om weg te rijden van het peloton. Dus eindigde de race in een massasprint. In de slotfase bepaalde de lichtblauwe trein van Royal A-ware, met voorop Jorrit Bergsma, het hoge tempo.

Zijn ploeggenoot Arjan Stroetinga begon aan de beslissende sprint, maar werd op het rechte eind alsnog voorbij gereden door Gary Hekman. De sprinter uit Kampen van de ploeg AB Vakwerk, het afgelopen seizoen niet zo heel succesvol, liet in Deventer zien na een zware koers nog steeds te beschikken over een vlammend eindschot. Tweede werd Sjoerd den Hertog, de klassementsleider na zijn zege in Amsterdam. De derde plaats in Deventer ging naar Stroetinga. ,,Ik wist dat ik Arjan in de laatste bocht ging pakken’’, reageerde een opgeluchte Hekman na afloop voor de camera van Schaatsen.nl. ,,Ik laat hier zien dat ik een van de snellere mannen ben van het peloton’’, aldus Hekman, die vorige winter twee marathons wist te winnen: de KNP Cupwedstrijd in Utrecht en een marathon op het Zweedse natuurijs in Lulea.

Tweemaal op rij

Voor Irene Schouten was de zege in Deventer een kopie van de openingskoers in Amsterdam een week eerder. Daar won de schaatsster van Royal A-ware de sprint van het peloton, in Deventer herhaalde de regerend nationaal kampioene dat kunstje. Ditmaal moest Schouten wel afrekenen met de rappe Italiaanse Francesca Lollobrigida, die in Amsterdam nog ontbrak vanwege trials in haar geboorteland. Lollobrigida finishte in Deventer als tweede na 80 ronden, voor Bianca Bakker. De rijdster van de formatie ZiuZ eindigde in Amsterdam ook al als derde.