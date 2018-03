Sponsor Justlease stopt met 'te oude' Wüst (31)

Die mededeling kreeg Wüst (31) te horen van haar coach Rutger Tijssen, voor de start van de WK allround in Amsterdam. ,,Er gingen geruchten over de sponsor en toen heb ik gevraagd hoe het zat. Hij zei dat ik te oud was. Dat was een behoorlijke teleurstelling. Iedereen kan een andere visie hebben, maar ik ben vooral teleurgesteld in de manier waarop het gebeurd is'', aldus de Brabantse tegen de NOS.