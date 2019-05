Snelste schaatsster ooit op 500 meter houdt het voor gezien

De snelste vrouw ter wereld op de 500 meter (36,36 seconden) probeerde sindsdien van alles om te herstellen van een blessure aan haar rechterknie. ,,Ik ben mijn gevoel voor snelheid verloren” zegt de 30-jarige Lee in Zuid-Koreaanse media. ‘’Ik heb er 1,5 jaar over gedaan om het terug te vinden. Maar het is voorbij.”



Op de Spelen in eigen land moest de Zuid-Koreaanse genoegen nemen met zilver, op gepaste afstand van Nao Kodaira. Het leidde tot tranen van verdriet bij de vrouw die jarenlang de 500 meter domineerde. Ze werd getroost door de Japanse winnares. Met de vlaggen van hun landen in hun armen schaatsten Lee en Kodaira daarna nog een rondje over de olympische baan van Gangneung.



Het wereldrecord van Lee, gereden op 16 november 2013, staat al ruim vijf jaar.