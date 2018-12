Smit pakt nationale titel op 500 meter

Ronald Mulder opent in Thialf met overwin­ning op 500 meter

28 december Ronald Mulder heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De schaatser van Team Reggeborgh zegevierde in het goedgevulde Thialf in een tijd van 34,60 seconden. De onttroonde titelhouder Dai Dai Ntab eindigde als tweede in 34,72. De regerend wereldkampioen Jan Smeekens reed de derde tijd (34,88).