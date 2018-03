Smeekens wint 500 meter, opnieuw oranje podium

Door Rik Spekenbrink



Twee van de drie namen waren hetzelfde als gisteren, maar de volgorde en de winnaar waren anders en het ging bovendien nog een stukje harder dan een dag eerder. Jan Smeekens was nu de snelste in 34,83, gevolgd door Dai Dai Ntab in 34,94 en Hein Otterspeer. De winnaar van gisteren noteerde 34,97. Ronald Mulder, gisteren derde, werd achtste. Hij had in theorie nog een kans om de Noor Havard Lorentzen van de eindzege op de 500 meter af te houden, maar de olympisch kampioen had aan een vierde plek genoeg om die veilig te stellen. Lorentzen won daarnaast de grand World Cup, een klassement opgemaakt uit alle afstanden van dit wereldbekerseizoen.



Het was voor Smeekens (31) de 17de zege op de sprint en de eerste dit seizoen. In de rit tegen Ntab, vorig seizoen winnaar van het klassement op de kortste afstand, had de rijder van Lotto-Jumbo het beste eindschot.



Bij de vrouwen werd Vanesse Herzog winnares van het eindklassement. De Oostenrijkse werd in de laatste 500 meter weliswaar 2de, maar passeerde daarmee wel Karolina Erbanova, die vierde werd en uiteindelijk 9 punten tekort kwam voor de eindoverwinning. Letitia de Jong, de enige Nederlandse deelneemster aan de sprint, werd 7de en laatste. De Russin Angelina Golikova ging met de dagzege aan de haal.