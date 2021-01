Sjinkie Knegt terug op internationaal podium: ‘Kijken wat ik nog waard ben’

Corona

Drie maanden geleden toonde Knegt zich nog kritisch in aanloop naar de International Invitation Cup in Heerenveen. Hij vond het vanwege de situatie rond het coronavirus niet verantwoord een internationale wedstrijd te schaatsen. Nu is de situatie anders. ,,We zitten in principe de hele dag in het hotel. Al het eten wordt netjes naar onze kamers gebracht. We mogen wel naar buiten, maar dan moeten we binnen het hek blijven dat om ons hotel staat. Maar dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Ik zie het niet zo zitten om door een halve meter sneeuw heen te banjeren.”