Schulting wijkt uit naar langebaan: ‘Racen’ mag even niet, dan maar ‘rijden’

Knegt vindt Invitation Cup onverant­woord, Schulting zit met dilemma

21 oktober Onverantwoord, zo noemt Sjinkie Knegt de eerste internationale shorttrackwedstrijd van het seizoen die vrijdag in Heerenveen begint. ,,Voor het beleid en de besmettingen en het corona-idee was het beter als het niet door was gegaan, denk ik.”