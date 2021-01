Schulting teleurgesteld in bondscoach Coopmans: ‘Ik ga niet knechten voor Schouten’

Ook ontbrak haar naam op de reservelijst. ,,Ik vind het merkwaardig. Ik heb Jan daar wel even over gebeld”, aldus Schulting vanuit Gdansk, waar ze komend weekeinde meedoet aan de Europese kampioenschappen shorttrack.



Shorttrack heeft voor olympisch kampioene Schulting de prioriteit. Maar ze richt zich in aanloop naar de Spelen van volgend jaar in Peking ook op de langebaan. Eind december werd ze bij het kwalificatietoernooi in Thialf op de massastart tweede achter Irene Schouten. ,,Maar dan wel zonder ploeggenoten. En Marijke Groenewoud rijd ik eruit. Jan wist vanwege mijn programma niet zeker of ik zou gaan rijden. Maar hij had me gewoon kunnen selecteren. Dan had ik me nog af kunnen melden”, aldus Schulting.