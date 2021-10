Schulting snelste op 1000 meter in Peking, Nederlandse mannen winnen achtervolging

Achtervolging

Volgende weekeinde is in Nagoya in Japan de tweede wereldbekerwedstrijd. Na de vierde wereldbekerontmoeting, eind november in Dordrecht, is duidelijk met hoeveel shorttrackers Nederland mee mag doen aan de Olympische Spelen in februari in Beijing. De derde wereldbekerwedstrijd is een week eerder in Debrecen in Hongarije.