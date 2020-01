Schulting prolongeert Europese titel shorttrack met goud op 1000 meter

Tweede sprintti­tel voor Letitia de Jong, Ter Mors verzekert zich van WK-ticket

16:06 Letitia de Jong heeft bij de NK sprint in Heerenveen voor de tweede keer de titel veroverd. De kampioene van 2018 deed dat in stijl: ze won de afsluitende 1000 meter in een tijd van 1.14,42. De Jong schreef in Thialf drie van de vier afstanden op haar naam. Alleen op de tweede 500 meter moest de 26-jarige rijdster van Team IKO genoegen nemen met de tweede plek, achter Femke Kok.