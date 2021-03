Schulting op WK met overmacht naar finale 1500 meter

De twee andere Nederlandse deelneemsters, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, finishten in dezelfde halve finale als Schulting als tweede en derde. Poutsma plaatste zich daarmee ook direct van een plek in de eindstrijd. Velzeboer mag daar ook aan meedoen. Van de drie halve finales was zij namelijk de snelste nummer 3. De finale van de 1500 meter staat later op zaterdag op het programma. De vrouwen rijden daarna ook nog de 500 meter en de halve finales van de relay.

Schulting behaalde in 2019 in Sofia voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel. Vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door. Schulting is nu in Dordrecht opnieuw de favoriete.



De shorttrackers uit Japan, China, Zuid-Korea en Groot-Brittannië zijn vanwege restricties rond het coronavirus niet naar Nederland gekomen.