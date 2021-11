Schulting ook verder op 1000 meter, Knegt opnieuw gediskwalificeerd

Wereldbeker DordrechtSuzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht nog altijd kans om alle afstanden te winnen. De Nederlandse plaatste zich vrijdag op de 1000 meter overtuigend voor de kwartfinales en even later bereikte ze met de vrouwenaflossingsploeg de halve finale. Sjinkie Knegt liep opnieuw tegen een diskwalificatie aan.

Een dag eerder was Schulting op de 500 meter tot de kwartfinales doorgedrongen en op de 1500 meter slaagde ze erin de halve finales te halen. Op de gemengde aflossing staat Schulting eveneens in de halve eindstrijd. Vorig weekeinde behaalde de 24-jarige Friezin in de Hongaarse stad Debrecen vier gouden medailles (500, 1000 en 1500 meter en de relay).

In aanloop naar het toernooi in Dordrecht zei Schulting dat ze nu als doel heeft vijf keer goud te winnen.Naast Schulting kwalificeerde ook Xandra Velzeboer zich als snelste in haar serie voor de kwartfinales op de 1000 meter. Selma Poutsma strandde in de heats.

Op de aflossing kwamen de Nederlandse vrouwen in de eerste kwartfinale in actie. Schulting, Georgie Dalrymple, Rianne de Vries en Velzeboer bleven Italië en Frankrijk voor.

Opnieuw diskwalificatie Knegt

Sjinkie Knegt is voor de derde keer dit wereldbekerseizoen tegen een diskwalificatie aan gelopen. De Fries werd vrijdag in de voorronden van de 1000 meter gestraft omdat hij in aanraking kwam met de Japanner Shogo Miyata. Knegt loopt door de diskwalificatie een plek in de kwartfinales mis.

De 32-jarige Knegt werd vorige week in de kwartfinales van de 1500 meter in Debrecen gediskwalificeerd en dat overkwam hem een maand eerder in Beijing ook al.

Jens van ‘t Wout strandde vrijdag ook in de voorronden van de 1000 meter. Itzhak de Laat bereikte de kwartfinales wel.