Schulting meldt zich af voor EK sprint: ‘Soms moet je zo'n keuze maken’

video Krol, Verbij en Dijs pakken WK-tic­kets op 1000 meter, Nuis grijpt mis

28 december Thomas Krol, Kai Verbij en Wesly Dijs mogen namens Nederland op de 1000 meter deelnemen aan de WK afstanden half februari in Heerenveen. Krol maakte zijn status als Nederlands kampioen op dit onderdeel waar. Hij finishte in 1.07,36 minuten. Daarmee reed hij de tweede tijd ooit in Thialf. Alleen de Rus Pavel Koelizjnikov was begin dit jaar sneller (1.07,09).