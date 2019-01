Schulting is getergd: ‘Ik wil geen eendagsvlieg zijn’

Tijdens wereldbekerwedstrijden liet Schulting de vorige maanden al zien dat ze niet bezwijkt onder de druk van haar olympische titel. Begin november bracht ze in Calgary zowel de 1000 als 1500 meter op haar naam en een week later was de ook in Salt Lake City de beste op de kilometer.



In Sportboulevard Dordrecht weet Schulting vanaf vrijdag alle ogen op zich gericht. Normaal gesproken gaat ook veel aandacht uit naar Sjinkie Knegt, maar de 29-jarige rijder ontbreekt vanwege een blessure.



,,Als jullie mij als 'het gezicht' van dit toernooi zien, dan is dat zo. Het hoort erbij'', aldus Schulting, die in december in Amsterdam werd verkozen tot beste Nederlandse sportvrouw van 2018. ,,Dat ik nu zal worden aangekondigd als olympisch kampioene? Dat gebeurde ook al bij de vorige wereldbekerwedstrijden. Dat het nu voor het eerst in Nederland is, maakt mij niet uit. Dat geeft me juist alleen maar energie. Ik weet zeker dat ik het kan. Ik behoor op alle afstanden tot de wereldtop. Als ik het EK win, zou dat voor mij toch een kroon op mijn shorttrackjaar zijn.”