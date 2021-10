Schouten verbaast zichzelf met toptijd: ‘Dacht dat ik rond het oude baanrecord zat’

Kjeld Nuis goed hersteld van ontstoken hartzakje na vaccinatie

Schaatser Kjeld Nuis is goed hersteld nadat hij twee weken geleden in het ziekenhuis belandde met een ontstoken hartzakje. Dat laat de tweevoudig olympisch kampioen weten op Instagram. Hij schrijft dat ‘alles in orde lijkt’ en hij mee is op trainingskamp.

21 juli