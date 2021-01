Schouten maakt indruk op 3000 meter: ‘Gisteren dacht ik nog: wat heb ik hier te zoeken?’

,,Ja, ik merk dat ik nog niet weet waar mijn grens ligt. Ik had een goede slotronde. Er zit nog meer in en hopelijk bewaar ik dat voor het WK. Zij (Voronina, red.) begon als een raket. Toen dacht ik wel: je eigen rit rijden, want dit gaat echt te snel”, reageerde een dolgelukkige Schouten bij de NOS.

Schouten staat in het algemeen klassement nu tweede achter De Jong, tot haar eigen verbazing: ,,Gisteren dacht ik nog: wat heb ik hier te zoeken? Kan ik mijn plek niet beter afstaan? Ik kijk ook niet teveel naar het klassement. Allrounden is heel anders. Ik bekijk het per afstand. Op die 1500 meter ga ik wel wat verliezen, maar ik kan wel een goede 5000 meter rijden. Ik weet alleen niet hoe het is om een 1500 meter én een 5000 meter te rijden.”