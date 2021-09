Schaatstop laat olympisch testevent in Peking links liggen: ‘Past niet’

De KNSB heeft naar eigen zeggen lang getwijfeld over deelname in Beijing. ,,Er was onzekerheid of de speciaal door de Chinezen aangewezen chartervlucht wel coronaveilig zou zijn. En de vrees bestond dat rijders bij een positieve testuitslag 21 dagen in volledige afzondering in een Chinees hotel zouden worden geplaatst.”

De KNSB kreeg dinsdag de bevestiging dat beide zaken in orde zijn. ,,Het vliegtuig is speciaal voor ons gereserveerd”, meldt De Wit. ,,En we hebben de garantie dat een rijder als hij positief test in Peking altijd begeleid mag worden door onze bondsarts. Wat ik niet wil, is dat onze jonge talenten daar iets vervelends overkomt en aan hun lot overgeleverd zijn. Die zorg is, in nauw overleg met de internationale schaatsunie ISU, weggenomen.”